Игуаин: «Надеюсь, что «Наполи» сможет стать чемпионом»

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин после победы над «Аталантой» в игре 17-го тура Серии А отметил важность добытых трех очков, а также выразил надежду, что команда сможет побороться за победу в чемпионате. В прошедшей игре форвард отметился дублем.

«Удастся ли нам выиграть скудетто? Да, надеюсь. Победа над «Аталантой» была очень важна для нас, и мы ее добились. «Аталанта» – прекрасная команда, потерпевшая поражение дома лишь однажды. Ощущаем невероятную радость от победы.

Подготовка к каждому отдельному матчу происходит так, как говорит тренер. Нас ожидают немало туров впереди, никому еще не удалось выиграть чемпионат в декабре. Нужно и дальше продолжать спокойно работать», – отметил Игуаин.