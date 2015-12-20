Ловчев: «Черышеву нужно соглашаться на вариант с «Марселем»

Экс-футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал свою точку зрения в отношении вероятного перехода хавбека «Реала» Дениса Черышева в «Марсель».

«Говорят, что Черышеву надо менять команду, чтобы хорошо подготовиться к Евро и играть на турнире. А что, без Евро ему надо было сидеть на лавке? Денису надо менять команду, потому что короткие уходы в аренду показывали, что есть потенциал, есть качество. Надо только стабильно выходить на поле, тогда и удастся реализовать этот потенциал. Что касается России, то вернуться сюда легко, а вот уехать в топ-чемпионат будет уже сложнее – потому что выкупить у «Реала» его трансфер сейчас могут, наверное, «Зенит» и «Спартак», а при длительном контракте уйти назад могут не отпустить. Значит, если есть вариант во Франции, где будет играть и сборная, реален, то надо соглашаться. Он быстр и техничен, сдюжит», – отметил Ловчев.

В текущем сезоне 24-летний Черышев выходил на поле в составе «сливочных» шесть раз. Соглашение игрока с мадридцами рассчитано до лета 2017-го года.