Чугайнов: «На мой взгляд, лучший защитник 2015 года – Олег Кузьмин»

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов выразил мнение, что защитник «Рубина» Олег Кузьмин заслуживает звания лучшего защитника России в 2015 году.

«На мой взгляд, лучший защитник 2015 года – Олег Кузьмин. В 34 года парень достиг вершины сборной, где в непростой для команды ситуации неплохо себя проявил. Он достоин звания лучшего. К тому же на протяжении многих лет он является ведущим игроком «Рубина».

«Серебро» отдам Игнашевичу. За все в совокупности. Он держит свой уровень и является одним из лидеров сборной и ЦСКА. Да, у него случаются ошибки, но без них не обходятся даже лучшие игроки мира. В его возрасте держать ритм непросто, но он все делает достойно. На третьем месте вижу Василия Березуцкого. Он неплохо провел первую часть чемпионата», – отметил Чугайнов.