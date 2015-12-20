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    • Ташуев: «В «Кубани» нет конфликтов, и практически все долги уже погашены»

    Ташуев: «В «Кубани» нет конфликтов, и практически все долги уже погашены»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев опроверг слухи о том, что внутри команды есть конфликты, связанные с тяжелым финансовым положением клуба.

    «Меня удивляют слухи о том, что у нас в команде есть конфликты между игроками и главным тренером. В прессе ссылаются на то, что я доносил до футболистов якобы неверную информацию относительно финансового положения в клубе. Мы действительно говорили ребятам, что в ближайшее время ситуация с финансами стабилизируется. В каждом коллективе работа должна строиться на позитивных аспектах, иначе футболисты будут чувствовать себя некомфортно с психологической точки зрения. Помимо спортивной составляющей, мы проводим и педагогическую работу, настраиваем игроков на то, чтоб они с позитивным настроем выходили на каждый матч и сражались за победы. Поэтому абсолютно нормальным является тот факт, что мы обнадеживали ребят относительно финансовой ситуации.

    И вот сегодня ситуация действительно изменилась в лучшую сторону. Практически все долги в клубе уже погашены, мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовимся эффективно поработать на зимних сборах и успешно провести весенний отрезок сезона. Хотелось бы, чтоб журналисты внимательней относились к той информации, которую распространяют, и не вводили наших болельщиков в заблуждение», – заявил Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    20.12.2015 16:21
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