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    Вячеслав Быков: «Кержаков пригласил меня на матчи «Цюриха»

    Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, проживающий на данный момент в Швейцарии, поделился своим мнением о переходе нападающего «Зенита» Александра Кержакова в «Цюрих».

    – За время работы в СКА вы с Кержаковым стали хорошими знакомыми. Он советовался с вами перед переходом в «Цюрих»?

    – Саша – взрослый мужчина, отец. Он сам принимал это решение. У него есть достаточно компетентных источников, чтобы узнать футбольные подробности о «Цюрихе». Кержаков позвонил мне уже после того как подписал контракт с этим клубом. Пригласил на матчи «Цюриха».

    – Приход Кержакова – большое событие для швейцарского футбола?

    – Знаете, я еще не изучал прессу, но уже видел, что в паре популярных спортивных журналов появились материалы об этом трансфере. Все по достоинству оценивают класс Кержакова и надеются, что он поможет «Цюриху» выбраться из непростого положения, в котором оказалась команда.

    – Вы сами рады переходу Кержакова в швейцарский клуб?

    – Разумеется. Уверен, это пойдет ему на пользу. Он получит здесь необходимую игровую практику и наберет необходимые физические кондиции. Главное, чтобы этот переход позволил ему вернуться в сборную России и помочь национальной команде на Eвро-2016.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2015 14:23
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