«Малага» – «Атлетико». Смотреть онлайн

Команды располагаются на противоположных полюсах турнирной таблицы Примеры: «Малага» отчаянно борется за выживание, а «Атлетико» бьется за корону чемпиона. Для вторых предстоящая встреча может стать прекрасным шансом единолично занять первую строчку, так как «Барселона» этот тур пропускает.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.