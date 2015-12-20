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    • Мама Слуцкого: «Леня может идти по базе и орать песню, как ему тут же подпевают игроки»

    Мама Слуцкого: «Леня может идти по базе и орать песню, как ему тут же подпевают игроки»

    Мама главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого Людмила Слуцкая рассказала об особенностях в работе ее сына.

    «Он обожает свою работу. Говорит всегда: «Мама, мне так повезло, ведь работа – мое хобби, а хобби – работа». А еще – любит всех футболистов, у него с ними очень хороший контакт. Думаю, это самое главное. У него очень хорошее чувство юмора, наверное, во многом он на нем выезжает. У них сейчас на базе такая атмосфера хорошая – шутки, прибаутки.

    Леня говорит, что он может идти по всей базе и орать во все горло какую-нибудь песню, навстречу Березуцкий, тоже подхватывает, и пошли дальше, а там уже Игнашевич, а там еще кто-то шутит над ними. Такая обстановка раскрепостила всех, и, наверное, всем очень легко в ней работается. Я не знаю, как Лене это удается, но вот такой он человек. Его любят, именно любят, не побоюсь этого слова», – отметила Людмила Слуцкая.

    Источник: Россия2018

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    20.12.2015 10:42
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Zeff
    1450606921
    Лёне медведи все ухи отдавили, как впрочем и остальным игрокам ЦСКА тоже. Что же они там поют, если можно конечно так сказать?
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    Майор Дзагоев
    1450608572
    И начали п*дороглоры Леню гнобить, и начали! Слуц, ты молодчина, кремень мужик!
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    Aztec58
    1450614070
    Подожди радоваться, ибо от любви до ненависти один шаг, ага.
    Ответить
    Zeff
    1450618954
    ЦСКА это худшее, что есть в нашем футболе. Индикатор коррупции. Плюс позорные выступления в Европе. Антирекорд, которым похоже они гордятся.
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    Slemanort
    1450622274
    Вообще пение собирает команду воедино . За это большой респект!!!
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    ologreds
    1694996561
    numo452504
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