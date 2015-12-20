Мама Слуцкого: «Леня может идти по базе и орать песню, как ему тут же подпевают игроки»

Мама главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого Людмила Слуцкая рассказала об особенностях в работе ее сына.

«Он обожает свою работу. Говорит всегда: «Мама, мне так повезло, ведь работа – мое хобби, а хобби – работа». А еще – любит всех футболистов, у него с ними очень хороший контакт. Думаю, это самое главное. У него очень хорошее чувство юмора, наверное, во многом он на нем выезжает. У них сейчас на базе такая атмосфера хорошая – шутки, прибаутки.

Леня говорит, что он может идти по всей базе и орать во все горло какую-нибудь песню, навстречу Березуцкий, тоже подхватывает, и пошли дальше, а там уже Игнашевич, а там еще кто-то шутит над ними. Такая обстановка раскрепостила всех, и, наверное, всем очень легко в ней работается. Я не знаю, как Лене это удается, но вот такой он человек. Его любят, именно любят, не побоюсь этого слова», – отметила Людмила Слуцкая.