«Реал» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция

«Реал» отстает от лидирующих в Примере «Барселоны» и «Атлетико» на пять очков, а в прессе все больше обсуждают тему возможной отставки Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «сливочных». Кажется, она будет неизбежной, если мадридский клуб в очередном матче уступит своему географическому соседу – «Райо Вальекано».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано». Начало в 18:00, не пропустите!