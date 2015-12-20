Зырянов: «За основу «Зенита» играть не буду – я в здравом уме»

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о тренировках молодых игроков с главной командой, а также о том, что пока не собирается становиться полноценным тренером.

– Тренировки под руководством Андре Виллаш-Боаша меняют молодых игроков?

– Еще как! Но иногда в худшую сторону.

– Как это проявляется?

– Говорю не про всех. Есть ребята, которые возвращаются из первой команды предельно мотивированными и продолжают пахать. Но есть и те, кто после двух-трех занятий с главным «Зенитом» приходит на тренировки второй команды с видом, что всего уже в футболе достиг.

– Как с этим бороться?

– Владислав Николаевич работает над психологией молодых ребят. Объясняет, что несколько тренировок в компании звезд – еще не достижение. И если хочешь там закрепиться, то надо работать и работать.

– Проведя полтора года рядом с молодыми, поняли для себя – хотите ли быть тренером?

– Ничего еще не понял. Даже не пытался прочувствовать – мое ли? Разговоры с руководством о продолжении моей карьеры в «Зените» периодически ведутся. Но пока я – футболист. И продолжаю наслаждаться каждой минутой, проведенной на поле.

– Футбол почти каждый месяц подкидывает примеры, как после смены тренера меняется статус некоторых игроков. Виллаш-Боаш через полгода «Зенит» покинет. Допускаете, что еще сыграете за главную команду?

– Я все-таки в здравом уме. И понимаю, что за основу «Зенита» играть уже не буду. Даже мыслей об этом не появляется.

– Это невозможно после полутора лет отсутствия в Премьер-лиге?

– Да не в этом дело (улыбается). Мне 38 лет. Кто бы после Виллаш-Боаша ни пришел, он будет делать ставку на более молодых футболистов. Которые смогут приносить «Зениту» пользу несколько лет. Поэтому вариант возвращения в первую команду не рассматриваю. Повторю: я в здравом уме.