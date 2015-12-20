Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Зырянов: «За основу «Зенита» играть не буду – я в здравом уме»

    Зырянов: «За основу «Зенита» играть не буду – я в здравом уме»

    Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о тренировках молодых игроков с главной командой, а также о том, что пока не собирается становиться полноценным тренером.

    – Тренировки под руководством Андре Виллаш-Боаша меняют молодых игроков?

    – Еще как! Но иногда в худшую сторону.

    – Как это проявляется?

    – Говорю не про всех. Есть ребята, которые возвращаются из первой команды предельно мотивированными и продолжают пахать. Но есть и те, кто после двух-трех занятий с главным «Зенитом» приходит на тренировки второй команды с видом, что всего уже в футболе достиг.

    – Как с этим бороться?

    – Владислав Николаевич работает над психологией молодых ребят. Объясняет, что несколько тренировок в компании звезд – еще не достижение. И если хочешь там закрепиться, то надо работать и работать.

    – Проведя полтора года рядом с молодыми, поняли для себя – хотите ли быть тренером?

    – Ничего еще не понял. Даже не пытался прочувствовать – мое ли? Разговоры с руководством о продолжении моей карьеры в «Зените» периодически ведутся. Но пока я – футболист. И продолжаю наслаждаться каждой минутой, проведенной на поле.

    – Футбол почти каждый месяц подкидывает примеры, как после смены тренера меняется статус некоторых игроков. Виллаш-Боаш через полгода «Зенит» покинет. Допускаете, что еще сыграете за главную команду?

    – Я все-таки в здравом уме. И понимаю, что за основу «Зенита» играть уже не буду. Даже мыслей об этом не появляется.

    – Это невозможно после полутора лет отсутствия в Премьер-лиге?

    – Да не в этом дело (улыбается). Мне 38 лет. Кто бы после Виллаш-Боаша ни пришел, он будет делать ставку на более молодых футболистов. Которые смогут приносить «Зениту» пользу несколько лет. Поэтому вариант возвращения в первую команду не рассматриваю. Повторю: я в здравом уме.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2015 06:22
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zeff
    1450608548
    Ещё один довод в пользу своего тренера.
    Ответить
    Финт
    1450611254
    Назначили бы Семака
    Ответить
    Недовольный
    1450622640
    Ахахаха,красавчик)Уважаю Зырю,разумный человек,понимает что за отстой играть позорно)
    Ответить
    ologreds
    1694996562
    numo452485
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+