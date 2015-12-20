Маккароне: «Не стал пить пиво после второго гола, чтобы пройти тест на допинг»

Нападающий «Эмполи» Массимо Маккароне прокомментировал празднование своего гола в матче 17-го тура Серии А против «Болоньи» (3:2). Напомним, Маккароне сделал глоток пива из бокала одного из болельщиков.

«Это были мои друзья. Вчера мы с ними встретились и решили вместе выпить пива. Они фанаты «Болоньи», но наша дружба не касается футбола», – сказал Маккароне.

После этого футболист забил и второй гол, но больше пива пить не стал.

«Больше не пил, потому что не хотел провалить допинг-тест из-за перебора с алкоголем».