Гарсия: «Руководство «Ромы» я вижу чаще, чем некоторых членов семьи»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на неудачи команды в последних матчах.

«Я не думаю об отставке, потому что хорошо знаю правила игры. У меня есть мотивация, я спокоен и хочу бороться. Единственное, что действительно можно назвать провалом – это вылет из Кубка Италии. Зато мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а отставание от лидеров в чемпионате невелико. Я полностью доверяю руководству клуба, мы видимся ежедневно. Вальтера Сабатини я даже вижу чаще, чем некоторых членов семьи», – говорит Гарсия.