Булыкин: «В Европе тяжело пробиваться с российским паспортом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением, почему российские футболисты не хотят уезжать в зарубежные чемпионаты.

«Не скажу, что у нас слабый чемпионат. Просто у многих футболистов нет желания уезжать за границу. Во-первых, в России хорошо платят, а во-вторых, там тяжело пробиваться с российским паспортом. Везде ведь есть свои лимиты. Я выступал в Европе, и везде приходилось непросто пробиваться в состав из-за паспорта.

Выступление команд в еврокубках и наши очки в рейтинге УЕФА – это показатель уровня российского футбола. Но нам еще есть к чему стремиться, и этот показатель нужно улучшать», – отметил Булыкин.