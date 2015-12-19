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    • Булыкин: «В Европе тяжело пробиваться с российским паспортом»

    Булыкин: «В Европе тяжело пробиваться с российским паспортом»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением, почему российские футболисты не хотят уезжать в зарубежные чемпионаты.

    «Не скажу, что у нас слабый чемпионат. Просто у многих футболистов нет желания уезжать за границу. Во-первых, в России хорошо платят, а во-вторых, там тяжело пробиваться с российским паспортом. Везде ведь есть свои лимиты. Я выступал в Европе, и везде приходилось непросто пробиваться в состав из-за паспорта.

    Выступление команд в еврокубках и наши очки в рейтинге УЕФА – это показатель уровня российского футбола. Но нам еще есть к чему стремиться, и этот показатель нужно улучшать», – отметил Булыкин.

    Источник: Р-Спорт

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    19.12.2015 21:12
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    Комментарии (4)
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    Zeff
    1450554054
    Не нужны россияне в Европе. Сколько наших испортили и не сосчитать.
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    Вомбат
    1450558938
    Противники лимита типа Слуцкого и большинства пользователей этого сайта считают что российские молодые игроки могут прогрессировать исключительно в Европе. Вот они там и прогрессируют - кто в Яблонце, кто в Силламяэ, а кто и в Реале (правда, на скамье и не очень молодой).
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    erma
    1450567555
    не паспорте проблема, а в голове
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    ologreds
    1694996564
    numo452459
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