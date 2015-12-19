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    Сергей Ребров: «Самый сложный момент в ЛЧ – гол Виллиана»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, киевляне вышли в плей-офф из группы с «Челси», «Порту» и «Маккаби».

    «Самый сложный момент в этой Лиге чемпионов был, наверное, когда мы в выездном матче с «Челси» пропустили второй гол, от Виллиана. Я видел, что во втором тайме мы перехватили инициативу, создавали моменты. В итоге сравняли счет. Считаю, второй тайм того поединка – один из лучших в нашем исполнении в нынешнем сезоне. Да, в какой-то мере это можно сказать и про выездной матч с «Порту», но в Лондоне мы точно не заслуживали второго пропущенного мяча. Мне очень понравилась игра, которую показывали ребята после перерыва, понравилась отдача, с которой они пытались переломить ход встречи. И им это удалось. После игры мы с президентом клуба поблагодарили ребят в раздевалке – они действительно отдали все силы на поле, старались, и мяч, который мы пропустили в конце игры, был в какой-то мере нелогичным», – приводит слова Реброва «Динамо Киев от Шурика».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2015 19:13
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    Комментарии (2)
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    Hiddink95
    1450545581
    Зато у Порту на выезде всухую выиграли вопреки всем прогнозам. Вот это действительно достижение
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    ologreds
    1694996564
    numo452447
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