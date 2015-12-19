Сергей Ребров: «Самый сложный момент в ЛЧ – гол Виллиана»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, киевляне вышли в плей-офф из группы с «Челси», «Порту» и «Маккаби».

«Самый сложный момент в этой Лиге чемпионов был, наверное, когда мы в выездном матче с «Челси» пропустили второй гол, от Виллиана. Я видел, что во втором тайме мы перехватили инициативу, создавали моменты. В итоге сравняли счет. Считаю, второй тайм того поединка – один из лучших в нашем исполнении в нынешнем сезоне. Да, в какой-то мере это можно сказать и про выездной матч с «Порту», но в Лондоне мы точно не заслуживали второго пропущенного мяча. Мне очень понравилась игра, которую показывали ребята после перерыва, понравилась отдача, с которой они пытались переломить ход встречи. И им это удалось. После игры мы с президентом клуба поблагодарили ребят в раздевалке – они действительно отдали все силы на поле, старались, и мяч, который мы пропустили в конце игры, был в какой-то мере нелогичным», – приводит слова Реброва «Динамо Киев от Шурика».