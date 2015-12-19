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    Моуринью ответил отказом на предложение «Ромы»

    «Рома» контактировала с Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества. Римский клуб продолжает вести поиски кандидата на замену Руди Гарсии, который, по всей вероятности, покинет свой пост в ближайшее время. Португалец от предложения «волков» отказался по причине желания поработать с более крупным клубом. В последнее время СМИ все чаще связывают имя Моуринью с «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, что на днях Моуринью был отстранен с поста главного тренера «Челси» в связи с неудовлетворительными результатами.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.12.2015 18:18
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    Комментарии (3)
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    Asbjorn
    1450538832
    Очень ошибутся, если в МЮ его пригласят
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    Zeff
    1450552558
    С ЦСКА он мечтает поработать, пока возможность есть.
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    ologreds
    1694996564
    numo452440
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