Моуринью ответил отказом на предложение «Ромы»

«Рома» контактировала с Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества. Римский клуб продолжает вести поиски кандидата на замену Руди Гарсии, который, по всей вероятности, покинет свой пост в ближайшее время. Португалец от предложения «волков» отказался по причине желания поработать с более крупным клубом. В последнее время СМИ все чаще связывают имя Моуринью с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что на днях Моуринью был отстранен с поста главного тренера «Челси» в связи с неудовлетворительными результатами.