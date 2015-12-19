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    • Мостовой: «На ЧМ-2018 Черышев должен стать лидером сборной России»

    Мостовой: «На ЧМ-2018 Черышев должен стать лидером сборной России»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах полузащитника «Реала» Дениса Черышева в российской национальной команде.

    –​ В сборной России у Дениса почему не получается пока?

    – Он не играет в своем клубе. А у нас в полузащите большой выбор. Когда Денис здорово выступал в «Вильярреале», то вызывался и даже выходил на какие-то матчи. Проблема только в отсутствии практики.

    То есть, на ЧМ-2018 Черышев может стать лидером сборной России?

    – Конечно. Даже не может, а должен это сделать. Но сейчас ему важно найти игровую практику и попасть на Евро-2016. У Дениса есть большое преимущество перед другими футболистами. Ему от природы дана феноменальная скорость, как у отца, Дмитрия Черышева, который со мной еще играл. Денису бы еще в хитрости футбольной прибавить, тогда он вырастет в хорошего игрока.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.12.2015 17:59
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