Мостовой: «На ЧМ-2018 Черышев должен стать лидером сборной России»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах полузащитника «Реала» Дениса Черышева в российской национальной команде.

–​ В сборной России у Дениса почему не получается пока?

– Он не играет в своем клубе. А у нас в полузащите большой выбор. Когда Денис здорово выступал в «Вильярреале», то вызывался и даже выходил на какие-то матчи. Проблема только в отсутствии практики.

– То есть, на ЧМ-2018 Черышев может стать лидером сборной России?

– Конечно. Даже не может, а должен это сделать. Но сейчас ему важно найти игровую практику и попасть на Евро-2016. У Дениса есть большое преимущество перед другими футболистами. Ему от природы дана феноменальная скорость, как у отца, Дмитрия Черышева, который со мной еще играл. Денису бы еще в хитрости футбольной прибавить, тогда он вырастет в хорошего игрока.