Тарханов: «Придя в тренерство, ты должен забыть, каким был футболистом»

Новый главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов рассказал об особенностях тренерского ремесла.

– Тренерское ремесло – это совершенно другое дело. Необязательно быть выдающимся футболистом, чтобы стать грамотным специалистом. И наоборот. Пеле с Марадоной были легендарными игроками, а такими же тренерами не стали. Придя в тренерство, ты должен забыть, каким был футболистом.

– Черчесов уехал в Польшу, вы в Болгарию собрались. Тенденция вырисовывается?

– Приглашают тренеров, которые могут что-то сделать. Вы думаете, почему меня часто звали команды, стоявшие на вылете? Потому что умею быстро выстроить игру и выручить команду.