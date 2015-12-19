Юран: «Проведение Дня московского футбола – отличная идея»

Почетный гость Дня московского футбола в Лужниках Сергей Юран поделился своими впечатлениями от праздника. Экс-форвард сборной России отметил хорошую организацию мероприятия и пользу его проведения для подрастающего поколения.

«С точки зрения организации все сделано здорово. К сожалению, подвела погода. Не будь дождя, может больше зрителей и участников собралось бы, хотя и так любителей футбола пришло много. Правильно, что в выходные устраивают такой турнир. Футбол – социальное явление, чем больше таких мероприятий, тем больше шанс отвадить мальчишек с улиц, не допустить, чтобы они стали употреблять алкоголь и наркотики», – сказал Юран.