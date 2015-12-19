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    • Парфенов: «Звания лучшего защитника РФПЛ заслуживает Смольников»

    Парфенов: «Звания лучшего защитника РФПЛ заслуживает Смольников»

    Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов определился со своей кандидатурой лучшего защитника российской Премьер-лиги по итогам 2015-го года. По мнению специалиста, этого звания достоин игрок «Зенита» Игорь Смольников.

    «Лучшим защитником российского футбола в уходящем году назову Игоря Смольникова. Зенитовец стабильно провел 2015-й год, был активен в обороне и в атаке.

    На второе место поставлю Сегея Игнашевича, а на третье – Олега Кузьмина, который, возможно, немого сдал ближе к концу года, но это, видимо, небольшая усталость. А вообще, это проблема, что лучшими защитниками у нас становятся возрастные игроки, мы все это видим не первый год», – сказал Парфенов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2015 16:17
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1450532749
    Игнашевич? Сколько из под него забито и в сборной, и в конюшне.
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    ologreds
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    numo452423
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