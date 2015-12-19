Парфенов: «Звания лучшего защитника РФПЛ заслуживает Смольников»

Наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов определился со своей кандидатурой лучшего защитника российской Премьер-лиги по итогам 2015-го года. По мнению специалиста, этого звания достоин игрок «Зенита» Игорь Смольников.

«Лучшим защитником российского футбола в уходящем году назову Игоря Смольникова. Зенитовец стабильно провел 2015-й год, был активен в обороне и в атаке.

На второе место поставлю Сегея Игнашевича, а на третье – Олега Кузьмина, который, возможно, немого сдал ближе к концу года, но это, видимо, небольшая усталость. А вообще, это проблема, что лучшими защитниками у нас становятся возрастные игроки, мы все это видим не первый год», – сказал Парфенов.