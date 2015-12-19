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    Веденеев: «Закат карьеры у Кержакова получается долгим»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал переход на правах аренды нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова в стан швейцарского «Цюриха».

    «Переживать по поводу Кержакова не надо. У него была прекрасная карьера, все, что он заслужил, все получил. Он богатый человек, у него прекрасная семья. Закат карьеры у него получается долгим. На таком уровне, как сейчас, он может играть еще и пять лет. А для форварда на высоком уровне, на котором он был, играть долго очень сложно. Для нападающего утрата быстроты и скорости – это смерть. Для игроков средней линии типа Лоськова, Семака, Широкова потеря скорости не является катастрофой. Они продолжают оставаться выносливыми, выполняют большой объем работы, у них есть техническое оснащение. А форварду в штрафной площадке надо на секунду, на долю секунды опережать защитников. Александр сейчас этого не может. Это происходит после 30 лет. Аршавин, Павлюченко, Погребняк – яркие примеры. Им просто надо было своевременно поменять амплуа.

    Есть такие мудрые игроки, которые постепенно из нападения переходят в среднюю линию или даже в оборону. В свое время Казаченок у нас играл последнего защитника. У Кержакова был период, когда его пытались ставить на фланг. А мог бы и правого защитника играть... Но он хочет забивать. И будет забивать, но не много», – отметил Веденеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2015 15:13
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450532945
    Закат долгий, а играет редко, ага.
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    Недовольный
    1450533323
    Закат долгий,а карьера то уже давным давно закончилась)
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    ologreds
    1694996566
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