Касерес может сменить «Ювентус» на Турцию, Англию или Францию

Защитник «Ювентуса» Мартин Касерес намерен покинуть туринский клуб в самое ближайшее время. «Бьянконери» не станут препятствовать уходу уругвайца, который через полгода станет свободным агентом.

Претендентами на Касереса называются «Ливерпуль», «Монако» и «Фенербахче». Клуб из Турции при этом является фаворитом в борьбе за игрока, так как не против приобрести его в зимнее трансферное окно, тогда как английский и французский клубы рассчитывают получить его бесплатно по истечении контракта будущим летом.