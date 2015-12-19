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    • Раньери: «В первые два сезона «Лестер» рассчитывал просто удержаться в АПЛ»

    Раньери: «В первые два сезона «Лестер» рассчитывал просто удержаться в АПЛ»

    Наставник «Лестера» Клаудио Раньери отметил, что подобная игра его подопечных и лидерство в АПЛ стали для него неожиданностью, так как изначально команда собиралась бороться за сохранение места в элите.

    «Подписывая контракт я и не предполагал, что мы будем возглавлять таблицу в декабре. Владельцами клуба ставилась задача не вылететь в первых двух сезонах, а уже потом попробовать побороться за более высокие места. Мне задали вопрос, не покину ли я команду, если не получится закрепиться в элите. И я дал обещание, что останусь. Подобный подход хозяев «Лестера» мне весьма по душе», – отметил Раньери.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2015 13:01
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    Комментарии (6)
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    Обер-КанцлерЪ
    1450521957
    Не верю, что Лестер в четверке закончит сезон! Не может быть такого!
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    шеффилд таун
    1450550574
    Айда Лестер молодцы .закрепили сегодня успех.
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    ologreds
    1694996566
    numo452405
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