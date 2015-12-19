Раньери: «В первые два сезона «Лестер» рассчитывал просто удержаться в АПЛ»

Наставник «Лестера» Клаудио Раньери отметил, что подобная игра его подопечных и лидерство в АПЛ стали для него неожиданностью, так как изначально команда собиралась бороться за сохранение места в элите.

«Подписывая контракт я и не предполагал, что мы будем возглавлять таблицу в декабре. Владельцами клуба ставилась задача не вылететь в первых двух сезонах, а уже потом попробовать побороться за более высокие места. Мне задали вопрос, не покину ли я команду, если не получится закрепиться в элите. И я дал обещание, что останусь. Подобный подход хозяев «Лестера» мне весьма по душе», – отметил Раньери.