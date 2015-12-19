Шейдаев: «Не сказал бы, что в «Рубине» что-то не получилось. Просто я не играл»

Нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев рассказал о своих дальнейших планах после аренды в «Рубин».

«Думаю, ясность наступит немного позже. Жду звонка из «Зенита». Аренда закончилась, я возвратился в распоряжение клуба. «Зенит» будет определять мою дальнейшую судьбу, учитывая, естественно, мое мнение.

Моя аренда в «Рубин»? Я бы не сказал: что-то не получилось. Просто я не играл. Вот и все. Причин в ком-то искать не собираюсь, не могу сказать, что кто-то в этом виноват. Если так произошло — значит, так и должно было быть…», — заключил Шейдаев.