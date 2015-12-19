«Челси» — «Сандерленд». Онлайн-трансляция

Лондонский «Челси» остался без главного тренера, которого многие обвиняли во всех проблемах действующих чемпионов. Даст ли это моментальный результат? Если «пенсионеры» хотят вернуться в верхнюю половину таблицы, они обязаны дать бой «Сандерленду» в сегодняшнем матче.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» — «Сандерленд». Начало в 18:00, не пропустите!