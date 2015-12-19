Мама Слуцкого: «Леня никогда не учился качаться на стуле»

Людмила Слуцкая, мама главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, рассказала о том, почему ее сын часто качается на стуле во время футбольных матчей.

«Вот взять качание на стуле: Леня ведь этому не учился. Все говорят, что он Лобановскому подражает, а у него это непроизвольно, он сам не видит, не замечает. И когда ролик появился про качание на стуле, мы это даже не обсуждали, мы давно уже на такие темы не говорим. Нет такого, чтобы Леня пришел, мы сели и начали: "Ой, как обидно, как противно". Когда-то раньше, когда он был в "Москве", ну может быть, еще в "Крыльях", говорили про такие вещи, а потом просто перестали. Во-первых, все не переговоришь, во-вторых, все как-то поутихло. Но тем не менее тот же Мостовой... Наверное, менталитет у нас такой. Когда Леню назначили, команда выиграла две игры, а Мостовой сидит такой: "Ну что там две, надо посмотреть все четыре". Почему, почему мы не можем радоваться успеху? Даже не за Слуцкого, а за то, что Россия выиграла, команда наша выиграла две игры! Чего тебе надо ждать? Завтра увидишь, что дальше, а сегодня – порадуйся», — заявила Слуцкая.