Бабаев: «Совмещение постов Слуцким не стало первопричиной плохих результатов ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, с чем связаны плохие результаты армейцев в концовке первой части сезона.

«Как известно, мелочей в футболе не бывает. Тут целый комплекс причин. Усталость накопилась не только у главного тренера, но и у игроков. Большинство представителей нашей команды защищали цвета своих национальных сборных. А ведь еще были и еврокубки. В среднем игроки ЦСКА провели по 30 матчей в первой части сезона. Совмещение Слуцкого повлияло на результаты, но не стало первопричиной», – говорит Бабаев.