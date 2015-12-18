Президент «Урала»: «Никто, кроме Скрипченко, не смог найти подход к Асеведо»

Президент «Урала» Григорий Иванов поблагодарил главного тренера команды Вадима Скрипченко за то, что он сумел найти подход к полузащитнику Герсону Асеведо.

«Благодарю Вадима Скрипченко. Он нашел подход, к примеру, к Асеведо. Мне Гончаренко в начале сезона сказал: «Григорий Викторович, смело его продавай, пока у нас есть время». Тарханов, Василенко с ним не могли найти общий язык. Никто не мог это сделать. А пришел Вадим Викторович и наладил взаимоотношения. Он ему сказал: «Делай, что хочешь, только играй в футбол», – рассказал Иванов.

Президент уверен, что все дело в менталитете игрока.

«Его не нужно ставить в рамки. Все привыкли, что на игру надо ехать серьезным. А Джерри может ехать на матч и при этом смеяться. Они другие люди. Нам нужно к этому менталитету привыкать. Недавно смотрел игру 1-го тура. Асеведо с грустным лицом выходил на замену в игре с «Кубанью». Он даже не радовался забитому пенальти. А посмотрите, какая буря эмоций у него была, когда он забил «Спартаку».