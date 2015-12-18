Руководство «Славии» поставило перед Тархановым задачу выйти в Лигу Европы

Новый главный тренер софийской «Славии» Алексадр Тарханов должен будет вывести клуб в Лигу Европы . Об этом рассказал агент Мирчо Димитров, который представляет интересы Тарханова.

«Тарханов сможет помочь игрокам «Славии» добиться прогресса, руководство желает видеть в качестве результата работы тренера попадание в Лигу Европы. В команде есть ряд талантливых болгарских игроков, также не исключено, что Тарханов пригласит трех-четырех молодых российских футболистов, которые не имеют достаточной практики в российской Премьер-лиге», – говорит Димитров.