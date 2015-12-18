Сергей Ребров: «Практически ежедневно говорим с президентом клуба об усилении состава»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что выход в плей-офф Лиги чемпионов не является поводом для покупки новых игроков.

«Любая команда требует усиления. И мы говорим с президентом клуба на эту тему практически ежедневно. Посмотрим, каким для нас окажется это трансферное окно. Но могу сказать точно одно: приобретать кого-то только из-за того, что «Динамо» вышло в плей-офф Лиги чемпионов, – это неправильно», – цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».

По словам наставника, клуб ведет активную селекционную работу.

«Селекционная работа в нашем клубе проходит непрерывно, мы следим за многими исполнителями, которые потенциально могли бы усилить нашу команду, контролируем всех футболистов, которые нам интересны. И, поверьте, если какой-то момент потребует от нас усиления по той или иной позиции, то мы будем к этому готовы – варианты, повторюсь, у нас имеются».