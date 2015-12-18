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    • Бабаев: «Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги»

    Бабаев: «Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, будет ли клуб искать нового нападающего, если не удастся продилить аренду Сейду Думбия. Напомним, футболист арендован армейцами у «Ромы», и срок аренды истекает в январе.

    «Будем вести работу, смотреть, что можно сделать. Но в целом, думаю, команда вполне боеспособная. Правда, концовка первой части чемпионата не удалась. Но здесь целый комплекс причин. Постараемся усилиться, но в каких-то разумных пределах, как это всегда делал ЦСКА. Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги и способного нас усилить. Пока не хочется быть голословным. Как только появятся первые результаты, тогда готов поговорить конкретно», – говорит Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2015 21:17
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    Комментарии (14)
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    Майор Дзагоев
    1450463050
    Ищи, Рома, ищи. Вам нап крайне нужен. Да и нам, болельщикам, тоже
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    Майор Дзагоев
    1450463282
    Да, и пора уже на молодежь опираться начинать
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    Hala Madrid
    1450463762
    Мне нравится, что в ЦСКА не делают громких анонсов. Всё по делу и когда придёт время
    Ответить
    Измайловский Кочегар
    1450469556
    Какая зима в африке?! :))
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    Sashka Reshetov
    1450473765
    Верните Нецида. Плюс к нему Страндберга. И все будет шикарно. А если не получится это сделать,то есть Федя Смолов,есть Ари(кстати почти русский). Есть тот же Кокорин,который сейчас в подвешеном состоянии находится в Динамо. К нему можно Полоза добавить,а за одно подкинуть деньжат Ростову,которому они очень нужны. Плюс в защиту возьмите Семенова и наигрывайте его по немного в паре с Черновым.
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    nemolod
    1450511854
    Сначала раздали своих молодых напов по арендам,а теперь,оказывается, некому голы забивать? Ищите в собственном дубле,а иначе для чего он тогда вообще нужен! Игроки в дубле годами парятся и почему то никак до основы не дотягивают-тогда поставьте работу с дублем так чтобы за год половина футболистов могла бы заиграть!
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    ologreds
    1694996570
    numo452341
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