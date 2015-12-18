Бабаев: «Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, будет ли клуб искать нового нападающего, если не удастся продилить аренду Сейду Думбия. Напомним, футболист арендован армейцами у «Ромы», и срок аренды истекает в январе.

«Будем вести работу, смотреть, что можно сделать. Но в целом, думаю, команда вполне боеспособная. Правда, концовка первой части чемпионата не удалась. Но здесь целый комплекс причин. Постараемся усилиться, но в каких-то разумных пределах, как это всегда делал ЦСКА. Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги и способного нас усилить. Пока не хочется быть голословным. Как только появятся первые результаты, тогда готов поговорить конкретно», – говорит Бабаев.