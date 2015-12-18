Юрченко может покинуть «Уфу» зимой, Зинченко хочет остаться до конца сезона

Вратарь «Уфы» Давид Юрченко может сменить место работы в зимнее трансферное окно, а полузащитник Александр Зинченко настроен доиграть сезон в уфимском клубе. Об этом рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Мы предложили Юрченко новый контракт, свои условия. Сейчас все за игроком. Никакого дэдлайна нет, все мы люди и все понимаем. Исключать, что Юрченко зимой покинет «Уфу», нельзя. Может и так случиться. Вообще любой футболист может покинуть команду, никто не застрахован. Но официальных предложений нет по нему, а разговоры идут всегда. На то и футбол.

По Зинченко есть официальные предложения, но мы делаем все, чтобы он доиграл этот сезон до конца. Причем и сам Зинченко к этому расположен. Он реально все оценивает и считает, что в «Уфе» он еще будет расти», – говорит Газизов.