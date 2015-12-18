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    ЦСКА определится по Думбия в течение двух недель

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с нападающим Сейду Думбия.

    «Пока сложно сказать, конкретного решения еще нет. По понятным причинам, не все зависит только от нашего решения и от нашего желания. Ясность по Думбия должная наступить в течение двух ближайших недель», – сказал Бабаев.

    Напомним, что Думбия принадлежит «Роме«, а за ЦСКА выступает на правах аренды, срок которой завершается 31 декабря. В этом сезоне 27-летний Думбия провел за армейский клуб 21 матч, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Впрочем, в последних 8 матчах Думбия не совершил ни одного результативного действия.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2015 15:14
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    Комментарии (2)
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    nemolod
    1450459781
    Если итальянцы решили его продать,то так оно и будет и скорее всего в китайский клуб!
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    ologreds
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