ЦСКА определится по Думбия в течение двух недель

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с нападающим Сейду Думбия.

«Пока сложно сказать, конкретного решения еще нет. По понятным причинам, не все зависит только от нашего решения и от нашего желания. Ясность по Думбия должная наступить в течение двух ближайших недель», – сказал Бабаев.

Напомним, что Думбия принадлежит «Роме«, а за ЦСКА выступает на правах аренды, срок которой завершается 31 декабря. В этом сезоне 27-летний Думбия провел за армейский клуб 21 матч, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Впрочем, в последних 8 матчах Думбия не совершил ни одного результативного действия.