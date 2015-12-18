«Ницца» – «Монпелье». Смотреть онлайн

19-й тур французского чемпионата открывается пятничным матчем «Ниццы» против «Монпелье». У «Ниццы» есть шанс зацепиться уже в ближайшее время за еврокубковую зону, да и «Монпелье» не так далеко располагается.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ницца» – «Монпелье», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.