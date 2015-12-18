«Шальке-04» – «Хоффенхайм». Смотреть онлайн

В пятницу стартует 17-й тур Бундеслиги матчем «Шальке-04» с «Хоффенхаймом». Обе команды не могут считаться фаворитами чемпионата Германии, но от этого матч вряд ли получится менее интересным, учитывая острую необходимость в очках.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Шальке-04» – «Хоффенхайм», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.