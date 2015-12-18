Игуаин: «Наполи» сможет побороться за любой трофей в этом сезоне»

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин призвал коллег по команде не ориентироваться на соперников, а показывать только свой футбол.

«Если «Наполи» будет продолжать показывать свой футбол, то мы сможет побороться за любой трофей в этом сезоне. Остальное зависит от других команд. Но мы не должно на них ориентироваться. Это худшее, что можно сделать в современном футболе», – заявил Игуаин.

Напомним, что после 16 туров «Наполи» занимает вторую-третью строчку в турнирной таблице серии А вместе с «Фиорентиной«, отставая от лидирующего «Интера« на четыре очка.