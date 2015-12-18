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    Витиньо попал в сферу интересов китайского клуба

    По информации портала Esporte Band RS, форвард ЦСКА Витиньо, выступающий ныне в «Интернасьонале» на правах аренды, попал в сферу интересов «Хэбэй Чжунцзи». Как сообщает источник, представители китайского клуба прибыли в Бразилию для проведения переговоров, надеясь при этом на их успешный итог. «Хэбэй Чжунцзи» готов платить Витиньо 750 тысяч бразильских реалов, что практически равно 177 тысячам евро.

    В минувшем сезоне 22-летний игрок провел за бразильскую команду 33 встречи, в которых 11 раз поражал ворота соперников. Ранее стало известно, что ЦСКА не против отдать Витиньо еще на один год в аренду, но при условии продления контракта игроком с армейским клубом до 2020-го года.

    Также по информации бразильских СМИ, Витиньо хотят видеть у себя «Сан-Паулу», «Фламенго» и «Палмейрас».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2015 01:58
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