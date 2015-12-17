Раньери: «Челси»? Сейчас я думаю только о «Лестере»

Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что вопреки слухам, ни о каком возвращение в «Челси» в данный момент речи не идет. Напомним. сегодня главный тренер «аристократов» Жозе Моуринью был освобожден от своих обязанностей.

«Сейчас все мои мысли исключительно «Лестере». Это всего лишь предположения. Я уже стар и мне доводится читать немало подобных вещей. К тому же, это гораздо приятнее тех разговоров, что были в Греции», – отметил Раньери. Напомним, что итальянец в 2014-м году возглавлял сборную Греции, на посту которой он продержался лишь четыре игры.

«Лестер» лидирует в таблице АПЛ нынешнего сезона, потерпев всего одно поражение в 16-ти встречах.