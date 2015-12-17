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    • Капелло: «Понимаю Моуринью, мне было также тяжело в «Милане»

    Капелло: «Понимаю Моуринью, мне было также тяжело в «Милане»

    Бывший наставник сборной России Фабио Капелло отметил, что понимает эмоции Жозе Моуринью, уволенного с должности главного тренера «Челси» по причине неудачных результатов в первой части сезона. Капелло признался, что у него также когда-то возникали аналогичные трудности.

    «У меня было то же самое по возвращении в «Милан». Тренеру нелегко наблюдать, как игроки не отдают все силы. Это тяжело. Моуринью является одним из лучших тренеров в мире. Тем не менее, нужно попробовать разобраться, что же действительно произошло, по какой причине футболисты перестали показывать ту же игру, что и в прошлом сезоне», – сказал Капелло.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2015 22:21
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    Комментарии (3)
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    fakel-vrn
    1450391042
    Капелло: «Понимаю Моуринью, мне также не хотелось уходить со сборной россии»
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