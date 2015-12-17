Капелло: «Понимаю Моуринью, мне было также тяжело в «Милане»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло отметил, что понимает эмоции Жозе Моуринью, уволенного с должности главного тренера «Челси» по причине неудачных результатов в первой части сезона. Капелло признался, что у него также когда-то возникали аналогичные трудности.

«У меня было то же самое по возвращении в «Милан». Тренеру нелегко наблюдать, как игроки не отдают все силы. Это тяжело. Моуринью является одним из лучших тренеров в мире. Тем не менее, нужно попробовать разобраться, что же действительно произошло, по какой причине футболисты перестали показывать ту же игру, что и в прошлом сезоне», – сказал Капелло.