Трабукки: «ЦСКА заменит Думбию молодым перспективным нападающим»

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о перспективах нападающего ЦСКА Сейду Думбия в армейском клубе.

«ЦСКА на сэкономленные деньги от зарплаты Сейду Думбия купит хорошего, молодого, перспективного нападающего. Может, он будет не совсем известный, но он станет на ближайшие несколько лет игроком основного состава. Думбия – временный запасной вариант.

Я не уверен, что ЦСКА продлит аренду ивуарийца. По моей информации, к Думбия есть интерес из Китая. В «Рому» обратились уже два-три клуба. Не только хорошо известный «Шанхай», который может тренировать хорошо известный в РФПЛ тренер, но и другие клубы. Поэтому «Рома» его продаст.

Думбия – умный молодой человек. Понимает, если Китай им интересуется в этом возрасте, то он может подписать последний очень хороший контракт. На это тоже надо обращать внимание», – сказал Трабукки.

В данный момент Думбия принадлежит «Роме». В стан красно-синих ивуариец перешел на правах аренды, срок которой рассчитан до начала января следующего года.