Мостовой: «Пусть Моуринью покажет свой уровень в «Сток Сити»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой заявил о правильности решения руководства «Челси» уволить с поста главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью. «Аристократы» в текущем розыгрыше АПЛ имеют после 16-ти туров всего 15 очков, находясь на 16-й позиции в турнирной таблице и расположившись лишь в одном пункте от зоны вылета.

«Руководство «Челси» правильно поступило, уволив Моуринью. Такие результаты, да еще в клубе с огромным бюджетом… Команда скатилась, идет пятой снизу, к тому же обстановка ужасная. Я смотрел игру с «Лестером», футболисты играют кошмарно. Жозе всегда кричал, что он великий тренер. Где же его величие? Выходить и выигрывать чемпионаты с командами, в которых играют 300 миллионов, – это хорошо, любой так сможет. А сейчас – попробуй вытащи такую команду. Вряд ли «Челси» поднимется уже так высоко.

Моуринью любил острить о том, что может работать только в топ-клубах. Но в грандах тренировать могут любые. Я бы хотел, чтобы он попробовал себя в команде уровня «Сток Сити». Там бы я посмотрел на него, что бы он с ней сделал. В России можно было бы пойти в какой-нибудь «Амкар». Понятно, что если он придет в «Зенит», то попросит купить 10 Халков. Ему их купят, денег же много.

Сейчас есть много тренеров, которые могут прийти ему на замену. Новый специалист сильно не повлияет на результаты. Всегда есть отговорка: «Я же не тренировал, я только пришел». Зато если он вытащит команду, то будет героем. Так что любого тренера бери – хуже не будет. Подняться на четыре-пять мест вверх футболисты могут и без наставника. Чемпионами они не станут, да и в призы не войдут», – сказал Мостовой.