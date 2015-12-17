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    • Мостовой: «Пусть Моуринью покажет свой уровень в «Сток Сити»

    Мостовой: «Пусть Моуринью покажет свой уровень в «Сток Сити»

    Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой заявил о правильности решения руководства «Челси» уволить с поста главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью. «Аристократы» в текущем розыгрыше АПЛ имеют после 16-ти туров всего 15 очков, находясь на 16-й позиции в турнирной таблице и расположившись лишь в одном пункте от зоны вылета.

    «Руководство «Челси» правильно поступило, уволив Моуринью. Такие результаты, да еще в клубе с огромным бюджетом… Команда скатилась, идет пятой снизу, к тому же обстановка ужасная. Я смотрел игру с «Лестером», футболисты играют кошмарно. Жозе всегда кричал, что он великий тренер. Где же его величие? Выходить и выигрывать чемпионаты с командами, в которых играют 300 миллионов, – это хорошо, любой так сможет. А сейчас – попробуй вытащи такую команду. Вряд ли «Челси» поднимется уже так высоко.

    Моуринью любил острить о том, что может работать только в топ-клубах. Но в грандах тренировать могут любые. Я бы хотел, чтобы он попробовал себя в команде уровня «Сток Сити». Там бы я посмотрел на него, что бы он с ней сделал. В России можно было бы пойти в какой-нибудь «Амкар». Понятно, что если он придет в «Зенит», то попросит купить 10 Халков. Ему их купят, денег же много.

    Сейчас есть много тренеров, которые могут прийти ему на замену. Новый специалист сильно не повлияет на результаты. Всегда есть отговорка: «Я же не тренировал, я только пришел». Зато если он вытащит команду, то будет героем. Так что любого тренера бери – хуже не будет. Подняться на четыре-пять мест вверх футболисты могут и без наставника. Чемпионами они не станут, да и в призы не войдут», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.12.2015 19:49
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    Комментарии (8)
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    Kano
    1450371887
    Че с ним не так?
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    Aza23becks
    1450373792
    "Любой так сможет", "в грандах тренировать могут любые", бла-бла-бла от обиженного на Жозе Александра. Поверхностное суждение и битье лежачего. Никто не спорит, что Моур зарвался, и корень проблемы, скорее, в ситуации с Корнейро. А сомневаться в умениях Жозе - глупо, его восхождение к величию тому доказательство. Говорить об Амкаре - тупость, то же самое, если сказать:"А почему Суарес не перешел в Крылья, а в Барселону". Что ж тогда любые тренеры не выигрывают ЛЧ для Ман Сити или Венгер уже так долго с Арсеналом АПЛ. Почему же так мало тренеров с титулами ЛЧ, Ла Лиги, Серии А, АПЛ? Также никто не отменял умение работать со звездами. Комплексы, Александр
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    Dreamcast
    1450377787
    если человек действительно считает,что тренеры топ-клубов должны нестись в сток-сити и амкар,чтобы что-то кому-то доказать,то велика вероятность,что он отсталый даун
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    xvan8
    1450380505
    Cаша, ты опять с АВБ водку жрал что ли,он все давно уже доказал хотя бы с порту.
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    Asbjorn
    1450383783
    Кончился уровень у Моура, по нелепым отговоркам видно
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    andreus20
    1450965024
    Дилетант опять решил наехать на тренера.. Пусть сам хотя бы хоть что-то сделает из того, что советует. А только может, что говорить и критиковать, причем без аргументов...
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    ologreds
    1694996577
    numo452237
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