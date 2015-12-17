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    • «Черноморец» рассчитался с футболистами недвижимостью в Одессе

    «Черноморец» рассчитался с футболистами недвижимостью в Одессе

    Благодаря снижению уровня зарплат и ставке на собственных воспитанников «Черноморцу» удалось стабилизировать финансовую ситуацию. Как информирует телеканал «Футбол 1» со своими бывшими футболистами клуб рассчитался недвижимостью в Одессе.

    «Я могу однозначно заявить о том, что в «Черноморце» нет долгов. Все вопросы, которые у нас были с бывшими игроками, на данный момент практически полностью решены. Мы нашли компромиссное решение. Спасибо основному инвестору клуба, который допустил альтернативные варианты способов погашения долгов, спасибо игрокам, которые пошли на встречу. В «Черноморце» сейчас все нормально и все будет нормально», – отметил начальник юридического отдела «моряков» Федор Якимов.

    Источник: Footboom

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    17.12.2015 06:28
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    Комментарии (4)
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    С-Пб on-line
    1450334138
    В стране всё херово, а у черноморца всё нормально!
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    ologreds
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