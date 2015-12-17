«Черноморец» рассчитался с футболистами недвижимостью в Одессе

Благодаря снижению уровня зарплат и ставке на собственных воспитанников «Черноморцу» удалось стабилизировать финансовую ситуацию. Как информирует телеканал «Футбол 1» со своими бывшими футболистами клуб рассчитался недвижимостью в Одессе.

«Я могу однозначно заявить о том, что в «Черноморце» нет долгов. Все вопросы, которые у нас были с бывшими игроками, на данный момент практически полностью решены. Мы нашли компромиссное решение. Спасибо основному инвестору клуба, который допустил альтернативные варианты способов погашения долгов, спасибо игрокам, которые пошли на встречу. В «Черноморце» сейчас все нормально и все будет нормально», – отметил начальник юридического отдела «моряков» Федор Якимов.