Агуэро готовится к матчу с «Арсеналом» в общей группе

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро возобновил тренировки с главной командой перед игрой с «Арсеналом», которая состоится 21 декабря.

Серхио не доиграл матч с «Саутгемптоном» из-за повреждения, и с тех пор пропустил встречи с «Халл Сити», «Сток Сити», «Боруссией М» и «Суонси».

Первоначально травму игрока назвали несерьезной, но нападающий не мог тренироваться с командой в течение трех недель.

В среду Агуэро возобновил тренировки по полной программе: команда готовится к следующему матчу Премьер-лиги в гостях у «Арсенала».

В пятницу на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Сити» Мануэль Пеллегрини сообщит о том, сможет ли Агуэро бороться с «горожанами» за победу в поединке 17-го тура АПЛ.