Бышовец: «Я не думаю, что деньги на финансирование «Кубани» в ближайшее время найдутся»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что финансовые проблемы «Кубани» в ближайшее время не закончатся.

«Ситуация достаточно поучительная для клубов РФПЛ в том, что невозможно выстраивать клуб, не имея инфраструктуры и условий для содержания игроков. То, что происходит с «Кубанью» на протяжении многих десятилетий, напоминает лифт, на котором команда опускается все ниже. Клуб пользуется успехом в Краснодаре, но, к сожалению, менеджмент команды не обладает всеми необходимыми ресурсами, которые бы позволили оставаться в РФПЛ и добиваться результатов.



Я не думаю, что деньги на финансирование «Кубани» в ближайшее время найдутся. Руководство Краснодарского края вряд ли сможет разыскать ресурсы, чтобы команде можно было рассчитывать на иностранных игроков», – сказал Бышовец.