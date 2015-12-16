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    • Бышовец: «Я не думаю, что деньги на финансирование «Кубани» в ближайшее время найдутся»

    Бышовец: «Я не думаю, что деньги на финансирование «Кубани» в ближайшее время найдутся»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что финансовые проблемы «Кубани» в ближайшее время не закончатся.

    «Ситуация достаточно поучительная для клубов РФПЛ в том, что невозможно выстраивать клуб, не имея инфраструктуры и условий для содержания игроков. То, что происходит с «Кубанью» на протяжении многих десятилетий, напоминает лифт, на котором команда опускается все ниже. Клуб пользуется успехом в Краснодаре, но, к сожалению, менеджмент команды не обладает всеми необходимыми ресурсами, которые бы позволили оставаться в РФПЛ и добиваться результатов.

    Я не думаю, что деньги на финансирование «Кубани» в ближайшее время найдутся. Руководство Краснодарского края вряд ли сможет разыскать ресурсы, чтобы команде можно было рассчитывать на иностранных игроков», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2015 18:44
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