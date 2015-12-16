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    • Сергей Ребров: «Настраивались на то, что слабый соперник нам точно не попадется»

    Сергей Ребров: «Настраивались на то, что слабый соперник нам точно не попадется»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров уверен, что шансы у его команды в противостоянии с «Манчестер Сити» в 1/8 Лиги чемпионов есть, и их нужно использовать.

    «Мы изначально настраивались на то, что слабый соперник нам точно не попадется, поэтому сейчас хорошо понимаем: наша задача качественно подготовиться к матчам с «Манчестер Сити», очень серьезной командой. Попала бы нам «Барселона» или «Бавария» – мы бы готовились точно так же.

    У многих наших ребят есть опыт успешной игры против этого английского клуба, но самое важное – это положительные итоги нашей апелляции. Мы очень надеемся на то, что УЕФА удовлетворит желание всех наших болельщиков, а они помогут «Динамо» горячей поддержкой на переполненном НСК «Олимпийский».

    Знаю, что в нынешнем чемпионате «Манчестер Сити» еще ни разу не опускался в таблице ниже третьей строчки, а в четырех предыдущих сезонах «горожане» постоянно были на первом или втором месте по итогам первенства. Добиться такого результата в Англии невероятно сложно.

    У них очень сильный основной состав и прекрасная скамейка запасных. Я уверен в том, что самый сложный период в английской лиге, новогодний марафон, «Манчестер Сити» пройдет с наименьшими потерями. А это как раз и есть стабильность», – заявил Ребров.

    Напомним, что первый матч «Динамо» – «Манчестер Сити» пройдет 24 февраля. Ответная встреча состоится 16 марта.

    Источник: iSport.ua

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    16.12.2015 11:48
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    Комментарии (2)
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    RealDiMoNMadrid
    1450265239
    Выносите этот Сити, ребята!)
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    ologreds
    1694996585
    numo452101
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