Сергей Ребров: «Настраивались на то, что слабый соперник нам точно не попадется»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров уверен, что шансы у его команды в противостоянии с «Манчестер Сити» в 1/8 Лиги чемпионов есть, и их нужно использовать.

«Мы изначально настраивались на то, что слабый соперник нам точно не попадется, поэтому сейчас хорошо понимаем: наша задача качественно подготовиться к матчам с «Манчестер Сити», очень серьезной командой. Попала бы нам «Барселона» или «Бавария» – мы бы готовились точно так же.

У многих наших ребят есть опыт успешной игры против этого английского клуба, но самое важное – это положительные итоги нашей апелляции. Мы очень надеемся на то, что УЕФА удовлетворит желание всех наших болельщиков, а они помогут «Динамо» горячей поддержкой на переполненном НСК «Олимпийский».

Знаю, что в нынешнем чемпионате «Манчестер Сити» еще ни разу не опускался в таблице ниже третьей строчки, а в четырех предыдущих сезонах «горожане» постоянно были на первом или втором месте по итогам первенства. Добиться такого результата в Англии невероятно сложно.

У них очень сильный основной состав и прекрасная скамейка запасных. Я уверен в том, что самый сложный период в английской лиге, новогодний марафон, «Манчестер Сити» пройдет с наименьшими потерями. А это как раз и есть стабильность», – заявил Ребров.

Напомним, что первый матч «Динамо» – «Манчестер Сити» пройдет 24 февраля. Ответная встреча состоится 16 марта.