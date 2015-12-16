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    Манчини: «Интер» должен прибавлять»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини заявил, что его команда не нуждается в данный момент в усилении состава, но признал, что кто-то из игроков может покинуть Милан из-за отсутствия достаточной игровой практики.

    «Я пришел в «Интер» лишь с одной целью – помочь команде. Наш проект стартовал в прошлом году, в этом сезоне все складывается гораздо лучше. Но впереди у нас еще длинная дистанция, на которой нас ждут преграды. И мы рады, что подходим к Рождеству в роли лидера.

    Наш состав постоянно меняется, чтобы все были в форме. У нас очень много талантливых футболистов, и все они заслуживают того, чтобы выходить на поле. Но «Интер» все равно должен прибавлять. Нас всех ждет впереди кропотливая работа.

    Сейчас я могу сказать, что мы не ждем никаких приобретений. Возможно, кто-то захочет уйти в связи с тем, что не получает достаточно игрового времени, и я постараюсь пойти им навстречу. Но на текущий момент у «Интера» полностью сформированный состав», – заявил Манчини.

    Напомним, что «Интер» возглавляет турнирную таблицу серии А. После 16 матчей команда Манчини имеет на своем счету 36 очков, опережая «Фиорентину» и «Наполи» на четыре очка.

    Источник: Football Italia

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    16.12.2015 10:49
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