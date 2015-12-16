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    Груйич близок к переходу в «Ливерпуль»

    Полузащитник «Црвены Звезды» Марко Груйич может продолжить свою карьеру в «Ливерпуле». Представители английского клуба уже отправились на переговоры в Белград. Вполне возможно, что Груйич завершит сезон в составе «Црвены Звезды» на правах аренды, а летом начнет подготовку к новому сезону уже в Англии. «Ливерпуль» готов заплатить за 19-ленего футболиста 6 миллионов евро.

    «У нас есть много предложений на счет Груйича», – заявил главный тренер команды Миодраг Божович.

    В текущем сезоне «Црвена Звезда» уверенно лидирует в чемпионате Сербии. После 21 матча команда Божовича имеет в своем активе 59 очков. Преимущество над «Борацом», идущим вторым, составляет 22 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 08:33
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