Груйич близок к переходу в «Ливерпуль»

Полузащитник «Црвены Звезды» Марко Груйич может продолжить свою карьеру в «Ливерпуле». Представители английского клуба уже отправились на переговоры в Белград. Вполне возможно, что Груйич завершит сезон в составе «Црвены Звезды» на правах аренды, а летом начнет подготовку к новому сезону уже в Англии. «Ливерпуль» готов заплатить за 19-ленего футболиста 6 миллионов евро.

«У нас есть много предложений на счет Груйича», – заявил главный тренер команды Миодраг Божович.

В текущем сезоне «Црвена Звезда» уверенно лидирует в чемпионате Сербии. После 21 матча команда Божовича имеет в своем активе 59 очков. Преимущество над «Борацом», идущим вторым, составляет 22 очка.