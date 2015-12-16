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    Моуринью: «Лучший чемпионат – это Премьер-лига»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что лучшей лигой в мире является английская Премьер-лига.

    «Для меня клубный чемпионат синонимичен соревновательности, непредсказуемости. Это означает, что каждая игра ментально тяжела для всех игроков и всего тренерского штаба. И как один из тех немногих, кто поработал во всех лучших лигах, могу заявить, что лучший чемпионат – это Премьер-лига.

    Бундеслига? Ни в коем случае. Там правит бал «Бавария», и, даже если им случится поскользнуться, они все равно потом станут еще мощнее.

    Пропасть между верхом и низом турнирной таблицы в Испании огромна. «Барселона» и «Реал» доминируют; раз в 20 лет «Атлетико» или «Валенсия» выигрывают титул, но это не меняет контекста. Я выигрывал чемпионат с «Реалом» с сотней очков в таблице и проигрывал с девяноста двумя.

    Где мне работалось лучше всего? В Англии и Италии. В Испании мне не понравилось. Почему? По разным причинам. Мне нравится жить в Англии, быть знаменитостью здесь не столь обременительно. Конечно, меня узнают, но, если вы на работе или с семьей, это уважают. И это прекрасно. Кроме того, здесь лучше, чем в других странах, понимают идею «враги на поле, но только на полтора часа». В течение 90 минут ты делаешь все, чтобы уничтожить оппонента, но все, что происходит до и после игры...» – рассказал Моуринью.

    Напомним, что в текущем чемпионате Англии «Челси» после 16 матчей занимает 16 строчку в турнирной таблице. На счету команды Моуринью 15 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 06:29
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    Комментарии (3)
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    Шредер777
    1450261156
    Лучший чемпионат это Бундеслига.А все остальное просто шлак
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    DATS
    1450267307
    Моуринью: «Лучший чемпионат – это Премьер-лига, Российская Премьер-лига»
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    ologreds
    1694996586
    numo452079
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