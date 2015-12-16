Моуринью: «Лучший чемпионат – это Премьер-лига»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает, что лучшей лигой в мире является английская Премьер-лига.

«Для меня клубный чемпионат синонимичен соревновательности, непредсказуемости. Это означает, что каждая игра ментально тяжела для всех игроков и всего тренерского штаба. И как один из тех немногих, кто поработал во всех лучших лигах, могу заявить, что лучший чемпионат – это Премьер-лига.

Бундеслига? Ни в коем случае. Там правит бал «Бавария», и, даже если им случится поскользнуться, они все равно потом станут еще мощнее.

Пропасть между верхом и низом турнирной таблицы в Испании огромна. «Барселона» и «Реал» доминируют; раз в 20 лет «Атлетико» или «Валенсия» выигрывают титул, но это не меняет контекста. Я выигрывал чемпионат с «Реалом» с сотней очков в таблице и проигрывал с девяноста двумя.

Где мне работалось лучше всего? В Англии и Италии. В Испании мне не понравилось. Почему? По разным причинам. Мне нравится жить в Англии, быть знаменитостью здесь не столь обременительно. Конечно, меня узнают, но, если вы на работе или с семьей, это уважают. И это прекрасно. Кроме того, здесь лучше, чем в других странах, понимают идею «враги на поле, но только на полтора часа». В течение 90 минут ты делаешь все, чтобы уничтожить оппонента, но все, что происходит до и после игры...» – рассказал Моуринью.

Напомним, что в текущем чемпионате Англии «Челси» после 16 матчей занимает 16 строчку в турнирной таблице. На счету команды Моуринью 15 очков.