Арустамян: «Гинер – хороший менеджер, и он не станет выкупать Думбия»

Комментатор Нобель Арустамян поделился своим видением ситуации вокруг нападающего ЦСКА Сейду Думбия, который арендован армейцами у «Ромы».

«Ситуация с его арендой у «Ромы» запутанная. Аренда полугодовая, она завершилась. Чтобы продлить аренду до июня, надо доплатить «Роме» – сумма там нормальная, не миллионы, а сотни тысяч. Но итальянцы очень хотят продать игрока. Предложения у «Ромы» есть – к сожалению, не из самых футбольных стран, из Китая. Но решающее слово – за Думбия. Если он попросит руководство «Ромы» оставить его в ЦСКА, то вряд ли итальянцы пойдут на принцип: забрать Сейду в Рим и посадить на трибуну. Ведь, играя в Москве, Сейду на виду, он забивает, и есть надежда, что его захотят купить», – считает Арустамян.

По мнению комментатора, ЦСКА не станет выкупать футболиста.

«Да ни за что. Мы знаем Евгения Гинера как хорошего трансферного менеджера, и вряд ли он станет, продав Думбия за большие деньги, обратно его за эти же деньги выкупать».

В нынешнем сезоне Думбия провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и отметился 12-ю забитыми голами. Тransfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.