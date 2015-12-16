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    • Арустамян: «Гинер – хороший менеджер, и он не станет выкупать Думбия»

    Арустамян: «Гинер – хороший менеджер, и он не станет выкупать Думбия»

    Комментатор Нобель Арустамян поделился своим видением ситуации вокруг нападающего ЦСКА Сейду Думбия, который арендован армейцами у «Ромы».

    «Ситуация с его арендой у «Ромы» запутанная. Аренда полугодовая, она завершилась. Чтобы продлить аренду до июня, надо доплатить «Роме» – сумма там нормальная, не миллионы, а сотни тысяч. Но итальянцы очень хотят продать игрока. Предложения у «Ромы» есть – к сожалению, не из самых футбольных стран, из Китая. Но решающее слово – за Думбия. Если он попросит руководство «Ромы» оставить его в ЦСКА, то вряд ли итальянцы пойдут на принцип: забрать Сейду в Рим и посадить на трибуну. Ведь, играя в Москве, Сейду на виду, он забивает, и есть надежда, что его захотят купить», – считает Арустамян.

    По мнению комментатора, ЦСКА не станет выкупать футболиста.

    «Да ни за что. Мы знаем Евгения Гинера как хорошего трансферного менеджера, и вряд ли он станет, продав Думбия за большие деньги, обратно его за эти же деньги выкупать».

    В нынешнем сезоне Думбия провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и отметился 12-ю забитыми голами. Тransfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.12.2015 01:42
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    Комментарии (7)
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    sobaka120982
    1450237221
    Так и что будет то???
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    gor77
    1450269100
    Лишь бы что-нибудь сказать. "По мнению", "считает" - это просто комментатор. Бред.
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    sour12
    1450314828
    ну вообще идея интересная, если Дум будет забивать то его можно будет продать нормально потом. не смотря на свою не готовность играть все 90 он всё же показал себя с лучшей стороны...а что касается ромы...там получают игрового времени больше форварды у которых в разы кпд меньше чем у Думбия так что очень странно почему он не играл...хотя после того как Красича в италии засушили неудивительно.
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    vladimir-7
    1450359106
    Вероятнее всего Гинер будет настаивать на своём и возьмёт Думбию ещё в аренду до конца сезона.
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    ologreds
    1694996586
    numo452076
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