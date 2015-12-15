«Палмейрас» не отпустил Кристальдо в «Рубин»

"Рубин" не сможет пополнить свои ряды форвардом "Палмейраса" Джонатаном Кристальдо этой зимой по причине нежелания бразильского клуба отпускать игрока за предлагаемую казанцами сумму, информирует Correiodoestado. Клуб из столицы Татарстана дважды делал запрос по поводу нападающего, но оба раза получал отказ от "Палмейраса". Изначально "Рубин" был готов расстаться ради Кристальдо с 1,86 миллионом евро, после чего предложение было увеличено до 2,23 миллионов. "Палмейрас" же намерен получить от продажи футболиста не менее 2,8 миллионов евро, так как сам заплатил за него харьковскому "Металлисту" 1,86 миллиона.

В прошедшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 22-х поединках чемпионата Бразилии, отметившись шестью голами.