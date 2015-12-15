Икарди: «Слова Манчини придали мне правильную мотивацию»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился мнением о матче 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который завершился разгромной победой его команды со счетом 4:0. Напомним, аргентинец отметился двумя голами в этой встрече.



«Слова Манчини придали мне правильную мотивацию, как это произошло и в прошлом году. Я всегда говорю, что должен помогать команде своими голами, конечно, я должен помогать и обороне. Этот дубль придаст мне уверенности, потому что было слишком много разговоров о том, что мне не хватает голов», – сказал Икарди.