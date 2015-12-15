Недвед: «Если «Ювентус» будет на пике формы, то есть шанс одолеть «Баварию»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Бывший полузащитник туринцев заявил, что у его команды есть шанс пройти мюнхенскую «Баварию».



«До первого матча еще два месяца. Постараемся подготовиться как можно лучше. Если будем на пике формы, то у нас есть шанс одолеть «Баварию». Это историческое противостояние. Мы встречаемся с одним из главных фаворитов на победу в турнире. Однако мы должны попытаться использовать свой шанс, хотя и понимаем сколь трудно будет это сделать. Нам противостоит великий клуб», – сказал Недвед.