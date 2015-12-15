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    • Недвед: «Если «Ювентус» будет на пике формы, то есть шанс одолеть «Баварию»

    Недвед: «Если «Ювентус» будет на пике формы, то есть шанс одолеть «Баварию»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Бывший полузащитник туринцев заявил, что у его команды есть шанс пройти мюнхенскую «Баварию».

    «До первого матча еще два месяца. Постараемся подготовиться как можно лучше. Если будем на пике формы, то у нас есть шанс одолеть «Баварию». Это историческое противостояние. Мы встречаемся с одним из главных фаворитов на победу в турнире. Однако мы должны попытаться использовать свой шанс, хотя и понимаем сколь трудно будет это сделать. Нам противостоит великий клуб», – сказал Недвед.

    Источник: УЕФА

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    15.12.2015 06:58
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    Комментарии (2)
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    BARCLAYS_APL
    1450173800
    Ошибаешься Павлик это давно уже не тот Ювентус
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    ologreds
    1694996592
    numo451996
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